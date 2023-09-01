Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile, Beşiktaş da D Grubu'nda Club Brugge, Bodo Glimt ve FC Lugano ile eşleşti.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile, Beşiktaş da D Grubu'nda Club Brugge, Bodo Glimt ve FC Lugano ile eşleşti.
Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları Fransa'nın Monaco şehrinde yer alan Grimaldi Forum Ticaret Merkezi'nde çekildi. Kura çekimi, eski futbolcular Mark Noble ve Traianos Dellas tarafından yapıldı. Kura çekimi sonucunda 1. torbada yer alan Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan'ın son şampiyonu Ludogorets, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Danimarka ekibi Nordsjaelland ile eşleşti. 3. torbadan kura çekimine katılan Beşiktaş da, D Grubu'nda Belçika takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı.
Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan 32 takım, çekilen kura sonucu dörderli şekilde 8 gruba dağıldı. Turnuva kapsamında grup birincileri doğrudan üst tura yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirenler ise, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp gelen takımlarla son 16 turuna kalmak için play-offta karşılaşacak.
Turnuvada grup maçları 21 Eylül'de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finali ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu
LOSC Lille
Slovan Bratislava
Olimpija Ljubljana
Klaksvik
B Grubu
Gent
Maccabi Tel-Aviv
Zorya Luhansk
Breidablik
C Grubu
GNK Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen
Astana
FC Ballkani
D Grubu
Club Brugge
Bodo Glimt
Beşiktaş
FC Lugano
E Grubu
AZ Alkmaar
Aston Villa
Legia Varşova
HSK Zrinjski
F Grubu
Ferencvaros
Fiorentina
Genk
Cukaricki
G Grubu
Eintracht Frankfurt
PAOK
HJK Helsinki
Aberdeen
H Grubu
Fenerbahçe
Ludogorets
Spartak Trnava
Nordsjaelland - İSTANBUL