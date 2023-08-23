Fenerbahçe, Twente maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, antrenman gerçekleştirildi. Luan Peres ve Samet Akaydın bireysel çalışırken, Serdar Aziz'in durumu ise çekilen MR sonucunda belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Reaksiyon sureti ile devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

Öte yandan Luan Peres ve Samet Akaydın bireysel çalışırken, Serdar Aziz'in ise yarın kadroda olup olmayacağı çekilen MR sonucunda belirlenecek.

Dünkü idmana izinli olduğu için katılmayan Altay Bayındır, bugünkü idmanda yer aldı.