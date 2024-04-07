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Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

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Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçı sonrası yapılan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz" denildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN MAÇ SONRA PAYLAŞIM

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 2. dakikada sahadan çekildi. Müsabaka tatil edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karar verilecek. Fenerbahçe de sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."

Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Spor Güncel Haberler

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