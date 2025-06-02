Fenerbahçe, Türk Telekom'u Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Fenerbahçe, Türk Telekom'u Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe, Türk Telekom'u 101-94 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale adını yazdırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Türk Telekom'u 101-94 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 18, Marko Guduric 26, Errick McCollum 26, Sertaç Şanlı 4, Bonzie Colson 5, Wade Baldwin 19, Devon Hall 6, Nicolo Melli 5, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Türk Telekom: Kyle Alexander 14, Braian Angola 18, Olivier Hanlan 14, Berkan Durmaz 1, Javon Bess, Anthony Brown 24, Yoan Makoundou 13, Melih Tunca 4, Speedy Smith, İsmet Akpınar 6

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 23-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 51-51

3. Periyot: 72-72

5 faulle çıkan: Nicolo Melli (Fenerbahçe), Olivier Hanlan (Türk Telekom) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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