Fenerbahçe, Türk Telekom'u Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe, Türk Telekom'u 101-94 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale adını yazdırdı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Türk Telekom'u 101-94 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 18, Marko Guduric 26, Errick McCollum 26, Sertaç Şanlı 4, Bonzie Colson 5, Wade Baldwin 19, Devon Hall 6, Nicolo Melli 5, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Türk Telekom: Kyle Alexander 14, Braian Angola 18, Olivier Hanlan 14, Berkan Durmaz 1, Javon Bess, Anthony Brown 24, Yoan Makoundou 13, Melih Tunca 4, Speedy Smith, İsmet Akpınar 6
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 23-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-51
3. Periyot: 72-72
5 faulle çıkan: Nicolo Melli (Fenerbahçe), Olivier Hanlan (Türk Telekom) - İSTANBUL