Fenerbahçe tribünlerinden sadece o futbolcuya tepki
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, Faslı futbolcu Youssef En Nesyri'yi protesto etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
EN NEYSRI'YE PROTESTO
Az sayıda Sarı-lacivertli taraftar stadı doldururken yönetime tepkiler maçın başından bu yana devam etti. Öte yandan tribünlerden Youssef En Nesyri'ye de tepki geldi. Faslı oyuncunun hatalı bir pası sonrası En Nesyri'yi ıslıklayan taraftarlar, daha sonrasında top yıldız oyuncuya her geldiği anda tepkilerini göstermeye devam etti.
TARAFTARLARA HAREKET YAPMIŞTI
Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında oynadığı maçta golünü atmış ve tribünlerden gelen tepkiler üzerine ''Sizi duymuyorum'' şeklinde bir hareket yaparak taraftarlarla arasında gerilim yaşamıştı.