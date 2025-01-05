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Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı

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Fenerbahçe tribünleri hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'u unutmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Tayfur'un "Bana Sor" isimli eserini hep bir ağızdan söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nu dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman arabesk müziğinin efsanesi Ferdi Tayfur'u unutmadı. Karşılaşma öncesinde tribünler Tayfur'un, "Bana Sor" isimli eserine hep bir ağızdan eşlik etti.

NAKARATI TARAFTARLAR SÖYLEDİ

Stadyumun DJ'yi, Ferdi Tayfur'un şarkısında nakarat kısmı geldiğinde sözü taraftarlara bıraktı ve nakaratı sadece taraftarlar söyledi.

Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Rahmetli sağlam Galatasaraylıydı ama ülkenin ortak değeri olunca renk farketmiyor.....

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

valla helal olsun vefa işte

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