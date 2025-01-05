Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nu dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman arabesk müziğinin efsanesi Ferdi Tayfur'u unutmadı. Karşılaşma öncesinde tribünler Tayfur'un, "Bana Sor" isimli eserine hep bir ağızdan eşlik etti.

NAKARATI TARAFTARLAR SÖYLEDİ

Stadyumun DJ'yi, Ferdi Tayfur'un şarkısında nakarat kısmı geldiğinde sözü taraftarlara bıraktı ve nakaratı sadece taraftarlar söyledi.