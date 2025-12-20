Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Joey Veerman transferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı orta saha için PSV Eindhoven ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Joey Veerman'ın transferi için PSV Eindhoven ile 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Haberde, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla da kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.

RESMİ İMZALAR HOLLANDA'DA ATILABİLİR

İddiaya göre Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, transferi sonuçlandırmak ve resmi imzaları atmak üzere Hollanda'da bulunuyor. Taraflar arasında son detayların netleştirilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

PSV CEPHESİ KAPIYI KAPATMAMIŞTI

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Peter Bosz, gün içerisinde yaptığı açıklamada takımdan ayrılabilecek oyuncular olabileceğini dile getirerek, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez ama ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işliyor" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven formasıyla 22 resmi maçta görev aldı. Hollandalı orta saha bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.