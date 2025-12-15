Haberler

Fenerbahçe transferde gözünü Karşıyaka'ya çevirdi

Fenerbahçe transferde gözünü Karşıyaka'ya çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki sağ kanadı Adem Yeşilyurt, kısa sürede gösterdiği olgun performansla Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti. Adem Yeşilyurt'a sezon başında Trabzonspor da talip olmuş ancak teklif geri çevrilmişti.

  • Fenerbahçe, Karşıyaka'nın 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u transfer için takibe aldı.
  • Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'da profesyonel olduktan sonra ilk 11'de çıktığı 3 maçta 2 asist yaptı.
  • Karşıyaka yönetimi, Adem Yeşilyurt'un gelişimini tamamlamadan satmayı düşünmüyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın bu sezon 8 oyuncusunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla altyapısından vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, henüz 3 maçlık performansıyla transferde gözde oldu.

FENERBAHÇE TAKİBE ALDI

Yeşil-kırmızılılarda 28 Kasım'da profesyonel olduktan 1 gün sonra ilk 11'de ilk kez çıktığı Denizli İdmanyurdu maçında yıldızlaşan Adem, geride kalan 3 maçta büyük dikkat çekti. İlk 11'de forma giydiği 3 maçta 2 asistle oynayan, yaşına göre çok etkili ve olgun bir performans sergileyen genç futbolcuyu Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan menajerlerin takibe aldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'A RET

Adem'e sezon başında henüz A takıma çıkıp profesyonel bile olmadan temmuz ayında Trabzonspor'un talip olduğu ancak yönetimin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün talebiyle teklifi geri çevirdiği belirtildi. Karşıyaka yönetiminin, Burhanettin Basatemür'ün sezon başından beri özel ilgilenerek çalıştırdığı Adem'i gelişimini tamamlamadan satmayı kesinlikle düşünmediği de öğrenildi. Genç futbolcuya olan teklifleri erken bulan Karşıyaka, yeni profesyonel olan Adem'in önce fiziksel ve oyun olarak gelişimini tamamlayıp takıma faydalı olmasını planlıyor.

3 MAÇTA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Bornova Belediyespor'da 10 yaşında futbola başlayıp ardından Pınargücüspor'a geçen Adem, 2022 yılında 15 yaşındayken Karşıyaka altyapısına katıldı. Karşıyaka'da bu sezon daha önce 3 maçta kısa süre yer alan genç futbolcu, as futbolcuların ceza almasıyla profesyonel olup bulduğu şansı müthiş değerlendirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
title