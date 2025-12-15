Fenerbahçe transferde gözünü Karşıyaka'ya çevirdi
Karşıyaka'nın 18 yaşındaki sağ kanadı Adem Yeşilyurt, kısa sürede gösterdiği olgun performansla Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti. Adem Yeşilyurt'a sezon başında Trabzonspor da talip olmuş ancak teklif geri çevrilmişti.
- Fenerbahçe, Karşıyaka'nın 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u transfer için takibe aldı.
- Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'da profesyonel olduktan sonra ilk 11'de çıktığı 3 maçta 2 asist yaptı.
- Karşıyaka yönetimi, Adem Yeşilyurt'un gelişimini tamamlamadan satmayı düşünmüyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın bu sezon 8 oyuncusunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla altyapısından vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, henüz 3 maçlık performansıyla transferde gözde oldu.
FENERBAHÇE TAKİBE ALDI
Yeşil-kırmızılılarda 28 Kasım'da profesyonel olduktan 1 gün sonra ilk 11'de ilk kez çıktığı Denizli İdmanyurdu maçında yıldızlaşan Adem, geride kalan 3 maçta büyük dikkat çekti. İlk 11'de forma giydiği 3 maçta 2 asistle oynayan, yaşına göre çok etkili ve olgun bir performans sergileyen genç futbolcuyu Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan menajerlerin takibe aldığı öğrenildi.
TRABZONSPOR'A RET
Adem'e sezon başında henüz A takıma çıkıp profesyonel bile olmadan temmuz ayında Trabzonspor'un talip olduğu ancak yönetimin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün talebiyle teklifi geri çevirdiği belirtildi. Karşıyaka yönetiminin, Burhanettin Basatemür'ün sezon başından beri özel ilgilenerek çalıştırdığı Adem'i gelişimini tamamlamadan satmayı kesinlikle düşünmediği de öğrenildi. Genç futbolcuya olan teklifleri erken bulan Karşıyaka, yeni profesyonel olan Adem'in önce fiziksel ve oyun olarak gelişimini tamamlayıp takıma faydalı olmasını planlıyor.
3 MAÇTA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Bornova Belediyespor'da 10 yaşında futbola başlayıp ardından Pınargücüspor'a geçen Adem, 2022 yılında 15 yaşındayken Karşıyaka altyapısına katıldı. Karşıyaka'da bu sezon daha önce 3 maçta kısa süre yer alan genç futbolcu, as futbolcuların ceza almasıyla profesyonel olup bulduğu şansı müthiş değerlendirdi.