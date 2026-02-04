Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinin ardından eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e teklif yaptı; Suudi ekibinin yabancı kuralı nedeniyle transfere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
- Fenerbahçe, Al-Hilal'den Yusuf Akçiçek'i transfer etmek için resmi teklif sundu.
- Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla 15 resmi maçta oynadı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol attı.
- Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i sezon başında Al-Hilal'e 22 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında sattı.
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kanté hamlesinin ardından bu kez eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Hilal'e gönderdiği genç stoperi yeniden kadrosuna katmak istiyor.
YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE
Stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Genç savunmacı, daha önce sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişmişti.
TEKLİF YAPILDI
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e resmi teklif sundu. Haberde, Suudi Arabistan'da değişen yabancı kuralı nedeniyle Al-Hilal'in Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamaması halinde transfere sıcak bakacağı ifade edildi.
AL-HİLAL PERFORMANSI
Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla toplam 15 resmi maçta görev aldı. Genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 golle katkı sağladı.
22 MİLYON EUROLUK SATIŞTI
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i sezon başında Al-Hilal'e 22 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesiyle satmıştı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için şartları zorladığı belirtiliyor.