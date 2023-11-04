Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk etti

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin 6 oyuncusu maçta yer almadı. Emre Mor sahalara döndü. Dirk Kuyt maçı stattan takip etti. Taraftarlar özel koreografi hazırladı. Trabzonspor'da 4 eksik vardı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor ile oynadıkları mücadelenin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Kartal, Trabzonspor karşılaşmasında Becao ve Fred'in yerine Oosterwolde ve Zajc'a görev verdi. Sarı-lacivertli ekip sahaya şu 11 ile çıktı: "Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko"

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao, Fred, Djiku, Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş maç kadrosunda yer almadı.

EMRE MOR TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara döndü. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde forma giyecek.

KUYT STATTAN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, Trabzonspor maçını stattan izledi. Ülker Stadyumu'na gelen 43 yaşındaki teknik adama taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.

TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor maçına özel koreografi hazırladı. Spor Toto Tribünü'ndeki taraftarlar kartonlarla Türkiye haritası yaparken, 'Cumhuriyet'in Feneri Aydınlatıyor Bizleri' pankartı açıldı. Ardından 'İlk Dünya Savaşı'nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli'ndeki 6. Tümen 16. Alay Ağır Makineli Tüfek Bölüğünde İdiler' ile Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretinde anı defterine yazdıklarının yer aldığı koreografi sergilerken, Atatürk'ün kasketli silueti resmedildi. Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart sergilendi. Kuzey Tribünü'nde ise üzerinde Atatürk'ün resminin de bulunduğu dev Türk bayrağı açıldı.

ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük'e karşı oynadıkları maçın ilk 11'inden tek futbolcuyu değiştirdi. Avcı, Fountas'ın yerine Pepe'ye ilk 11'de görevlendirdi. Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçına, "Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Denswil, Baniya, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Abdülkadir Ömür, Pepe, Visca, Onuachu" ilk 11'iyle çıktı.

NICOLAS PEPE İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolas Pepe ilk kez ilk 11'de yer aldı. Pepe daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili ekipte kadroya alınmayan isimler Fernandez, Hüseyin Türkmen, Teklic ve Umut Bozok oldu.