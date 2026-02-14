Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son 3 maçta olduğu gibi 3-2 kazandı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor 'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 52 yaparak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Zirve yarışını yakından takip eden maçı hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlendi.

Trabzonspor, 6'ncı dakikada Ernest Muçi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 15'inci dakikada Anderson Talisca ve 34'üncü dakika Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 43'üncü dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gidildi. Marco Asensio, 48'inci dakikada attığı golle takımını tekrar öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 52 yaparak 55 puanlı lider Galatasaray'ı takibe devam etti.

NAMAĞLUP SERİSİ TRABZON DEPLASMANINDA DA SÜRDÜ

Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yoluna yenilgisiz olarak devam etti. Sarı-lacivertliler, 22 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip kalelere 51 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 20 gol gördü.

TRABZON'DAKİ SON 3 MAÇI DA 3-2 KAZANDI

Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olduğu son 3 maçta da rakibini 3-2 mağlup etti. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, bordo-mavililer ile oynadığı son 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, rakibine karşı son mağlubiyetini 2023 yılında kendi sahasında 3-2'lik skorla almıştı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA LİDER

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 22 haftalık kısmında deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu. Deplasmanda oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, topladığı 28 puanla zirvede yer alıyor. 12 deplasman maçında 28 gol atan sarı-lacivertliler, 11 gol yedi.

GOLCÜLER GİTTİ AMA GOLLER DURMADI

Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En Nesyri devre arasında takımdan ayrılmış olsa da goller durmadı. Sarı-lacivertli ekipte gol yükünü Anderson Talisca, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu çekiyor. Bu 3 isim Süper Lig'in ikinci devresinde oynanan 5 maçta 9 gol attı.

MARCO ASENSIO KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, kariyerinin skor katkısı olarak en iyi sezonunu geçiriyor. Trabzonspor karşısında 1 gol, 1 asistle galibiyette önemli rol oynayan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 12 gol ve 9 asiste ulaştı. 29 maçta 21 gole direkt olarak katkı sağlayan Asensio, daha önce 2022-23 sezonunda Real Madrid formasıyla 51 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

TALISCA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekibin 32 yaşındaki hücumcusu Anderson Talisca, Trabzonspor deplasmanında takımının ilk golünü attı. Son 7 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Talisca, ligde 13 gole ulaştı. Anderson Talisca'nın sezonun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayla 21 gol ve 4 asisti bulunuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN SON 2 LİG MAÇINDA 3 GOL, 1 ASİST

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2'lik skorla geçtiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Önceki hafta oynanan Gençlerbirliği maçında da gol atan Kerem, son 2 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun toplamda ise 9 gol ve 6 asisti var.

İSMAİL YÜKSEK, FENERBAHÇE KARİYERİNDEKİ EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor deplasmanında orta sahayı Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek üçlüsüyle oluşturdu. Guendouzi'yi ön libero pozisyonunda oynatan Tedesco, Kante ve İsmail'i Guendouzi'nin önünde oynattı. İsmail Yüksek bu pozisyonda sergilediği mücadele ve performansla beğeni toplarken, Anderson Talisca'nın attığı golde asisti yapan isim oldu.