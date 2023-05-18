Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikaları haberimizde.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Diego Rossi'nin pasında ceza sahası içi solunda topu alan Enner Valencia'nin ayak içiyle vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Samet Akaydin'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere gönderdi.
57. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi, defans kornere attı.
58. dakikada Miha Zajc'ın topla ilerleyip ceza yayı yakınında verdiği pasta ceza sahası içi solunda topla buluşan Luan Peres'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
65. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
72. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Enner Valencia'nın topu düzeltip, rakibini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
74. dakikada savunmadan seken topu alan Gbamin'in'in ceza yayının sağ tarafından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.
78. dakikada Samet Akaydin'in geri pasında topu alan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın hatalı pasında top Maxi Gomez'de kaldı. Gomez'in ceza sahası içi sağından müsait pozisyonda vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
79. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Ferdi Kadıoğlu'nun Trezeguet'ye müdahalesi sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltıda topun başına geçen Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1
90+4. dakikada Trezeguet'in ceza yayının solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xxx, Willian Arao xx (Miguel Crespo dk. 82 ?), Arda Güler xxx, Miha Zajc xx (İsmail Yüksek dk. 72 x), Diego Rossi xx (Mert Hakan Yandaş dk. 90+4 ?), Michy Batshuayi xxx (Emre Mor dk. 83 ?), Enner Valencia xxx (Joshua King dk. 72 x)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde,
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Marc Bartra x, Hüseyin Türkmen x, Eren Elmalı x, Edin Visca x (Arif Boşluk dk. 72 x), Doğucan Haspolat x (Gbamin dk. 62 x), Siopis x, Jens Larsen x, Marek Hamsik x (Enis Bardhi dk. 62 x), Abdülkadir Ömür x (Maxi Gomez dk. 62 x), Umut Bozok x (Trezeguet dk. 62 xx)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Lazar Markovic, Lahtimi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Michy Batshuayi (dk. 11), Luan Peres (dk. 58), Enner Valencia (dk. 72) (Fenerbahçe), Trezeguet (dk. 80 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Eren Elmalı, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor) - İSTANBUL