Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı, Youssef En-Nesyri'nin 45. dakikada attığı golle 1-0 sona erdi. Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, 20. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada orta sahada topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Onana, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
11. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
14. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, orta sahada Onuachu'nun, Milan Skriniar'a yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.
20. dakikada Okay Yokuşlu orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'da faul pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.
28. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa Fred'in hamlesi sonrası savunma topu uzaklaştırdı.
38. dakikada Szymanski'nin sağ taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topta En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarı gitti.
45. dakikada Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Fred'in vuruşunda kaleci Onana sağ köşeye yönelen topu son anda çeldi. Pozisyonu takip eden Szymanski'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Tim Folcarelli, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Edin Visca, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Boran Başkan, Taha Emre İnce, Felipe Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Youssef En-Nesyri (dk. 45) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Okay Yokuşlu (dk. 20) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Paul Onuachu, Stefan Savic (Trabzonspor) - İSTANBUL