Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.
Süper Lig'de 5. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
DEV MAÇ OZAN ERGÜN'ÜN
Haftanın dev maçı olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
HAKEM MELER GERİ DÖNDÜ
Son olarak Beşiktaş - Eyüpspor (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) maçında görev alan Halil Umut Meler, MHK'den ilk kez 'orta hakem' olarak görev aldı.
İşte Süper Lig'de 5. hafta görev yapacak hakemler;