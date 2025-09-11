Haberler

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Güncelleme:
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

Süper Lig'de 5. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

DEV MAÇ OZAN ERGÜN'ÜN

Haftanın dev maçı olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

HAKEM MELER GERİ DÖNDÜ

Son olarak Beşiktaş - Eyüpspor (1. Hafta, 17 Ağustos 2025) maçında görev alan Halil Umut Meler, MHK'den ilk kez 'orta hakem' olarak görev aldı.

İşte Süper Lig'de 5. hafta görev yapacak hakemler;

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
