Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları, ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Brezilyalı kaleci Ederson, takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasına hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı

Sürücülere aynı bahaneyle yaklaşıp, kabusu yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.