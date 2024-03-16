Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Öncesi Trabzon'a Geldi

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi. Fenerbahçe kafilesi Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde konaklamaya başladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Trabzon geldi. Fenerbahçe kafilesini Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşılarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti. Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kamp kadrosu şöyle:

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe Trabzon Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli? Baykal Arıdeniz kimdir? CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz kaç yaşında, nereli? Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title