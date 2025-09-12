Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Antrenmanlarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig'in 5. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncular 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel programlarla günün antrenmanını noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL