Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Antrenmanlarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı İçin Antrenmanlarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile yapacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda core çalışmaları ve pas çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig'in 5. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncular 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel programlarla günün antrenmanını noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
