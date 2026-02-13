Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için son antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki çalışmalar, ısınma, pas ve taktiksel antrenmanlarla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor