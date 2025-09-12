Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. İdmanlarda teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde salon ve saha çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda çalışmayla başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde pas uygulamaları üzerinde durduğu aktarıldı.

İdmanın, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

