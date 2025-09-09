Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçını hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu da antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL