Fenerbahçe Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına sabah saatlerinde başladı. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, core çalışmalarıyla başlayarak çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Bazı oyuncular milli takımda bulunurken, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçını hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu da antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
