Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transfer Marco Asensio, ilk antrenmanına çıktı. İdman, core çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, yeni transfer Marco Asensio sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlar ve bireysel çalışmalara tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
