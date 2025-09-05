Fenerbahçe, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, yeni transfer Marco Asensio sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada çabukluk programlarının ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlar ve bireysel çalışmalara tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL