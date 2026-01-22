Domenico Tedesco: İlk 8 için 3 puanı almak istiyorduk

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Savaşmıyor olursak sabahları uyanmak için sebep olmaz. Her maçta savaşmak istiyoruz. Özellikle Süper Lig'de oynadığımız her maçta savaşmak gerekiyor. Bugün topa hakim olduk, pozisyonlar ürettik. Rakibimiz de pozisyonlar üretti. Bizler takımımızın kimliğini değiştiremeyiz. Biz bu şekilde oynamaktan keyif alıyoruz. Bu sonuçtan dolayı mutlu olmamamız gerekiyor. Biz ilk 8 için 3 puanı almak istiyorduk. Bükreş'te son maçımıza çıkacağız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Her maçta mücadele ettiklerini ve bu şekilde devam edeceklerini ifade eden Domenico Tedesco, "Sadece fiziksel olarak değil. Bunu her zaman her maçta yapıyoruz. Savaşmıyor olursak sabahları uyanmak için sebep olmaz. Her maçta savaşmak istiyoruz. Özellikle Süper Lig'de oynadığımız her maçta savaşmak gerekiyor. Bugün topa hakim olduk, pozisyonlar ürettik. Rakibimiz de pozisyonlar üretti. Bugün daha çok kontratak beklediler. Bizler takımımızın kimliğini değiştiremeyiz. Biz bu şekilde oynamaktan keyif alıyoruz. Rakibimizin 6-7 maçını izledik. Kimse bizim kadar pozisyon üretemedi onlara karşı. Bu sonuçtan dolayı mutlu olmamamız gerekiyor. Biz ilk 8 için 3 puanı almak istiyorduk. Bükreş'te son maçımıza çıkacağız. Kısıtlı bir listeye sahibiz. Matteo ve Musaba listede değil" sözlerini sarf etti.

'YOUSSEF BİZİM OYUNCUMUZ'

Youssef En Nesyri'nin takımdaki geleceğinin sorulması üzerine Tedesco, "Youssef bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Bu akşam İstanbul'a geliyor yarın kendisini göreceğim. Transfer hakkında bilgim yok. Şu an benim oyuncum o" şeklinde konuştu.

Yiğit Efe Demir'in oyuna dahil olduktan sonra 4'lü sisteme devam ettiklerini vurgulayan 40 yaşındaki teknik adam, "Aslında bugün arkada 3'lü oynamadık. Efe stoper olduğu için stoper gibi gözüküyor. Sağ bek pozisyonunda oynadı. Esnek bir diziliş sergiliyoruz. Efe normal bir bek gibi oynadı. 4-2-3-1 formasyonunda oynadık. 6 numaralarımızı esnek bir şekilde kullanıyoruz. Semedo sakatlıktan gelmesi sebebiyle yaklaşık 45-60 dakika oynayabilecek durumdaydı. Onu riske edemezdik. Sakatlığı tekrar ederse sezonu kapatabilir. İnşallah önümüzdeki maçlarda süresi daha da uzayacak. Bugün Talisca ile başlama şansımız yoktu. Kendisi de bir sakatlık geçirdi. Bugün oynayabileceği süre 35-45 dakikaydı" dedi.

'OFANSİF BİR KARAR ALMAK İSTEDİK'

Edson Alvarez oyuna girerken İsmail Yüksek'in çıkma kararının sorulması üzerine Tedesco, "Bu karar İsmail'e karşı alınmış bir karar değildi. Alvarez de 6 haftalık sakatlık yaşamıştı. Fred mi, İsmail mi çıkacak kararını vermek zordu. Fred topla rakip üzerine gitmekte iyi. Biz birazcık daha ofansif bir karar almak istedik. Biraz daha oyun kurucu özelliği olan oyuncuyla devam etmek istedik. Karar tam tersi de olabilirdi" ifadelerini kullandı.

'İLK 8'DE BİTİRMEK BİZLER İÇİN DAHA İYİ OLUR'

İlk 8'e girmelerinin iyi olacağını ancak girememeleri halinde de problem olmadığını aktaran Tedesco, "Şu anda sıralamayı bilmiyorum. Ne olursa olsun son maçımızı kazanmak istiyoruz. İlk 8'de bitirebilirsek 1 tur atlayacağız. İlk 8'de bitirmek bizler için daha iyi olur. Zorlu bir takvimimiz var. O turu atlayamazsak içeride taraftarlarımız önünde 1 maç daha oynarız" diyerek sözlerini noktaladı.