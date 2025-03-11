Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 27. haftanın tamamlanmasının ardından Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerini açıklandı. Sevk edilen isimler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç de yer aldı.

MOURINHONUN SEVK NEDENİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan maç öncesinde 6 Mart'ta Sky Sports'a röportaj veren Portekizli teknik adam, federasyon tarafından "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Mourinho için TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in 06.03.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

4 MAÇLIK CEZASI 2'YE İNDİRİLMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış ancak daha sonra bu cezası iki maça düşürülmüştü. Mourinho, bu cezası nedeniyle kupadaki Gaziantep FK ve ligdeki Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

O RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahce Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 Mart'ta Sky Sports'a açıklamalarda bulunmuştu. Mourinho, derbinin ardından söylediği, "Maymun gibi zıpladılar." sözünün ardından Galatasaray'ın kendisini ırkçılıkla suçlamasını değerlendirmişti. Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekildeydi;

Galatasaray'ın kendisi hakkındaki ırkçılık iddiaları?

"Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu. Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Kötü özelliklerimi de herkes biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve beni ırkçılıkla suçlayan saldırı kötü bir seçimdi. Sadece şunu hissettim, nasıl bu kadar alçalabildiler?

Söylediği sözlerden pişman olup olmadığı yönünde gelen soru ve Okan Buruk'un saha kenarındaki hareketleri

Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem! Bazen yapıyorum ve kendime soruyorum, "Bunu neden yaptın Jose? Neden o seviyeye düştün?" Sadece üzücüydü. Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşkkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

4 maçlık cezasının ve 2 maça düşmesi?

Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz"

GÜNAY DA HAKARETTEN PFDK'DA

Öte yandan Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Günay Güvenç de "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Aynı zamanda Günay ile tartışan Alanyaspor'dan Mevlüthan Çavuşoğlu da PFDK'ye sevk edildi. Yapılan açıklama şöyle;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ 'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

CORENDON ALANYASPOR Kulübü idarecisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU 'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."