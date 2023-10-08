Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Rakibe Nerdeyse Hiç Pozisyon Vermeyerek İstediğimiz 3 Puanı Aldık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, rakibe pozisyon vermediklerini ve istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi. Kartal ayrıca, santrforların bencil olduğunu ve takımın sistemine inandıklarını belirtti.

- İsmail Kartal : "Rakibe nerdeyse hiç pozisyon vermeden istediğimiz 3 puanı aldık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0'lık galibiyetle tamamladıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibe nerdeyse hiç pozisyon vermedik. İstediğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye iyi başladıklarını aktaran Kartal, "Maça hazırlanırken Kasımpaşa'nın neler yapabileceğini nasıl organize olduğunu biliyorduk. Bizde bana göre hazırlandık. Hem sahadaki antrenmanlarla hem de teorik çalışmalarla en iyi şekilde hazırlandık. İlk 25-30 dakika çok iyi başladık. Oyun içi organizasyonlarla golü bulduk. 3'ü de bulabilirdik. İkinci yarı biraz daha topun hızını arttırarak 2, 3'ü bulmamız gerektiğini oyunun karşılığının bu olmadığını konuştuk. Net pozisyonlar bulduk. 2. golden sonra da net pozisyonlarımız vardı. Rakibe nerdeyse hiç pozisyon vermedik. İstediğimiz 3 puanı aldık" şeklinde konuştu.

"Santrforlar biraz bencildir"

Michy Batshuayi'nin mücadelede kullandığı ve farklı şekilde dışarı attığı pozisyon ile alakalı Kartal, "Santrforlar biraz bencildir. Gol atmak istiyor. Topun başına geçti. Çok da fazla büyütmeye gerek yok. Orta ve uzun vadede çok maç var bunlar çok normal" ifadelerine yer verdi. İsmail Kartal, Ryan Kent'in her iki kanatta da görev alabileceğini ve oyun içinde de kanatları değiştirebileceğini aktardı.

"Bizim üzerimizde baskı yok"

Ligde ve Avrupa'da oynadıkları resmi müsabakalarda hiç kaybetmemiş olmalarının kendileri üzerinde baskı oluşturup, oluşturmadığı sorulması üzerine Kartal, "Bizim üzerimizde baskı yok. Her maça 3-4 puan için çıkıyoruz. Her hafta maç maç bakacağız. Önümüzde oynayacağımız ilk maç en önemli maç. Bütün konsantrasyonumuzu bun göre yapıyoruz" diye cevap verdi. İsmail Kartal, Fenerbahçe'de görev yaptığı 3 aydır sadece 4-5 kez evine gittiğini ve zamanının çoğunu Samandıra'da geçirdiğini belirtti.

"Sistemimizin etkisi olduğunu düşünüyorum"

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe kalesine mücadele boyunca 5 şut atması ile ilgili ise Kartal, "Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hücum ederken savunmayı düşünmek savunma yaparken de hücum düşünerek planlıyoruz. Sistemimiz bu yönde onun etkisi olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Kaliteli oyuncularım var evet ama biz ekip olarak onları sisteme inandırdık"

Rakip teknik direktörlerin 'Kalite farkı var' şeklinde yaptığı açıklamalara ilişkin ise İsmail Kartal, "Bütün meslektaşlarımız 'Kalite farkı var diyebilir' ama burada bir oyun var. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Geçen sene bu takım çok farklı sistemde oynuyordu. 10 yeni oyuncu gelmiş bu kadar kısa zamanda. İsterseniz en iyi hocayı getirin, geçmiş dönemde kabul ettiği oyun vardı bu oyuncularımızla ileri seviyeye taşıdık. Oyuncularım çok istekli ve bir oyun planı oluşturduk. Bu planın a, b ve c planları var. Kaliteli oyunculardan kurulu evet ama biz de ekip olarak onları bir sisteme çalışarak inandırdık. Geri kalan bölümü ile ilgilenmiyorum. Dışarda kim ne derse desin" şeklinde konuştu.

"Başkalarının nasıl kazandığıyla ilgilenmiyoruz"

Kartal, hakemlerin rakip takım müsabakalarında tartışmaları kararlar verdiği yönünde sorulan soruya da şu yanıtı verdi:

"Hiç bakmıyorum. Söylediğim gibi oyuncularımla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi işime bakıyorum. Oyuncularım da buna katılıyor. Milli takıma giden 13 oyuncumuz var. Onlara da başarılar diliyorum. Başkalarının ne yaptığı nasıl kazandığını ilgilenmiyoruz. Dışarıyla her şeyimizi kapattık. Maç maç düşünüyoruz. Biz her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Dışarıda ne oluyor ben ilgilenmiyorum. O işle ilgili kulüp tarafı ilgilenebilir."