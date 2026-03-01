Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını, rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını, rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını, rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacağını duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı