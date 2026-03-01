Haberler

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığını, rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacağını duyurdu.

