Fenerbahçe, Tedesco'ya imza attırıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ İMZAYI ATACAK

Fenerbahçe, İtalyan teknik adam Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, genç teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir. Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir." denildi.

İLK MAÇI TRABZONSPOR

Mourinho'nun ardından göreve gelen Tedesco, ilk maçına pazar günü Trabzonspor karşısında çıkacak.