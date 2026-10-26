Fenerbahçe Tarfin, Valencia'da çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor

Fenerbahçe Tarfin, Valencia'da çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 8. haftasında yarın deplasmanda Valencia Basket ile karşılaşacak. TSİ 22.30'da başlayacak maçta 6 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Fenerbahçe çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor; Valencia Basket'in 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti var.
? Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Roig Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde geride kalan haftada son şampiyon Olympiakos'u deplasmanda 64-61 yenen sarı-lacivertli takım, 6 galibiyet, 1 yenilgiyle yoluna devam ediyor.
İspanyol ekibi ise bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, rakibini yenerek çift maç haftasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Avrupa Ligi'ndeki 17. randevu
Valencia Basket ile Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde yarın 17. kez kozlarını paylaşacak.
Mart 2004'ten bu yana oynanan 16 karşılaşmada İspanyol ekibinin 9-7 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında 82-79, Valencia Basket ise evinde 94-79 kazandı.