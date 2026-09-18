Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a 92-90 yenilerek Süper Kupa finaline çıkamadı

Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a 92-90 yenilerek Süper Kupa finaline çıkamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EuroLeague Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket – Real Madrid eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak, sarı-lacivertliler ise üçüncülük maçına çıkacak.
SALON: Etihad Arena
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Luka Kardum
OLYMPIAKOS: Miller-Mcintyre 2, Ward 9, Vezenkov 7, Dorsey 9, Hall 12, Montero 13, Ndiaye 9, Joseph 10, Jones 2, Fournier 19
FENERBAHÇE TARFİN: Bingham 10, Baldwin 9, Melli 5, Clyburn 8, Shields 18, Tucker 8, Juzang 3, Forrest 7, Key 17, Onuralp Bitim, Silva 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-25
DEVRE: 43-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-78
EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin, Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket – Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.