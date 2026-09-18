Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'a 92-90 yenilerek Süper Kupa finaline çıkamadı

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SALON: Etihad Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Luka Kardum

OLYMPIAKOS: Miller-Mcintyre 2, Ward 9, Vezenkov 7, Dorsey 9, Hall 12, Montero 13, Ndiaye 9, Joseph 10, Jones 2, Fournier 19

FENERBAHÇE TARFİN: Bingham 10, Baldwin 9, Melli 5, Clyburn 8, Shields 18, Tucker 8, Juzang 3, Forrest 7, Key 17, Onuralp Bitim, Silva 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 43-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-78

EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin, Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket – Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı