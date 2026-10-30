Fenerbahçe Tarfin, Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell ile sezon sonuna kadar anlaştı

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Powell, kariyerinde NBA ekiplerinden Boston Celtics ve Dallas Mavericks'in formalarını giydi.

Kaynak: AA