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Fenerbahçe Tarfin, Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell ile sezon sonuna kadar anlaştı

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell'ı kadrosuna kattı; 35 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Powell, kariyerinde NBA ekiplerinden Boston Celtics ve Dallas Mavericks'in formalarını giydi.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Powell, kariyerinde NBA ekiplerinden Boston Celtics ve Dallas Mavericks'in formalarını giydi.

Kaynak: AA
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