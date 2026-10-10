Fenerbahçe Tarfin, Kadınlar Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi

Fenerbahçe Tarfin, Kadınlar Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi. Fenerbahçe Tarfin, ilk periyodu 20-23 geride kapatmasına rağmen devreyi 51-36, üçüncü periyodu 82-56 önde tamamlayarak maçı kazandı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Fatih Güler, Hasan Kamil Takınyalıoğlu, Çağatay Taşkın
Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar 14, Zeynep Şevval Gül 15, Geiselsoder 16, Allemand 12, Pouye 7, Manolya Kurtulmuş 3, Olcay Çakır Turgut 4, Holingsvorth 9, Selen Baş 3, Betts 12, Lacan 4, Tuana Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol : Littleton 21, Pelin Gülçelik 2, İnci Güçlü 6, Kaur 14, Jones 25, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Elif Emirtekin, Gamze Takmaz, Bengisu Alper
1. Periyot: 20-23
Devre: 51-36
3. Periyot: 82-56
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi.