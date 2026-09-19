Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u yeniden kadrosuna kattı

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u yeniden kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp Milli Takımı'nda oynayan 36 yaşındaki oyun kurucu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı. Anderson, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giymişti.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp Milli Takımı'nda oynayan basketbolcu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşma sağlandı.
Anderson, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giymişti.
Kaynak: AA