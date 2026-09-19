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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u yeniden kadrosuna kattı

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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp Milli Takımı'nda oynayan 36 yaşındaki oyun kurucu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı. Anderson, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giymişti.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp Milli Takımı'nda oynayan basketbolcu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşma sağlandı.

Anderson, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giymişti.

Kaynak: AA
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