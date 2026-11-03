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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Valencia Basket'e 73-71 yenildi

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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Valencia Basket'e 73-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini yaşarken Valencia Basket ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Stefan Stefanov (Bulgaristan)

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 2, Lacan 12, Pouye 6, Meesseman 9, Geiselsoder 2, Juskaite 6, Alperi Onar 2, Zeynep Gül, Allemand 5, Angloma 11, Betts 16

Valencia Basket: Buenavida 5, Peterson 21, Araujo 6, Bibby 8, Carrera 9, Takacs-Kiss 2, Balogun 9, Borkowska 5, Pueyo 6, Suarez, Hernandez 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 42-37

3. Periyot: 62-57

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 73-71 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Valencia Basket, ikinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Tarfin'de Lauren Betts'in 16 sayısı maçı kazanmaya yetmedi,

İspanyol ekibinde ise Alexis Peterson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: AA
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