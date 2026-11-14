Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Tarfin, Hapoel ve Maccabi ile iç saha maçlarını Münih'te oynayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv ile iç saha maçlarını Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta oynayacak. 15 ve 17 Aralık'taki maçlar taraftara açık olacak; kombine sahipleri biletlerini Passo rezervasyonuyla alacak.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde İsrail ekipleri Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv ile olan iç saha maçlarını Almanya'da oynayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, ligin 17. haftasında 15 Aralık Salı günü TSİ 22.15'te Hapoel Tel Aviv ile 18. haftasında ise 17 Aralık Perşembe günü TSİ 22.00'de Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Münih şehrindeki BMW Park'ın ev sahipliği yapacağı maçlar taraftara açık olacak.

Kombine sahibi taraftarlar, 18 Kasım Çarşamba günü ile 22 Kasım Pazar günü arasında Passo tarafından gönderilecek rezervasyonu passo.com.tr profilinden kabul ederek, kağıt biletlerini maç günleri BMW Park'ta yer alan bilet gişesinden kimlik ibrazı ile temin edebilecek.

Kaynak: AA
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...61

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu

Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı

Şehitlere gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu112

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Uğurcan Çakır'a dev talip

Uğurcan Çakır'a dev talip!
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda22

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti

Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi