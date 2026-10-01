Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yarın Dubai Basketbol'u saat 20.45'te konuk edecek

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sezonun ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 yenen sarı-lacivertli ekip, sonraki karşılaşmada da Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

Dubai Basketbol ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a karşı galibiyeti yok

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde Dubai Basketbol'a karşı galibiyet elde edemedi.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer almaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetti.

Öte yandan Fenerbahçe Tarfin, sezon öncesi oynanan Avrupa Ligi Süper Kupa'nın üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 yendi.

Kaynak: AA