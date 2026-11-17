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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Alberto Baena (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 25, Juzang 15, Forrest 7, Shields 8, Sertaç Şanlı 6, Powell 8, Horton Tucker 11, Baldwin 7, Clyburn 7, Sargiunas 8, Bingham 8, Melih Mahmutoğlu 5

LDLC ASVEL: Waters 3, Besson, Sestina 5, Gach 8, Dossou-Yovo 19, Fodzo Dada 12, Washington 9, Massa 11, Jackson 14, Lighty, Bassoumba

1. Periyot: 32-12

Devre: 54-39

3. Periyot: 89-61

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 iç saha maçını da kazanmayı başardı.

LDLC ASVEL ise Avrupa Ligi'nde 8. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Tarfin, yüksek şut yüzdesi yakaladığı ve dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk periyodu 32-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte kenardan gelen oyunculardan önemli skor katkısı alan sarı-lacivertli takım, 16. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı: 49-24. Çabuk toparlanan Fransa temsilcisi, 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde 15 sayı kaydederken, sarı-lacivertlilerin 5 sayı atmasına izin verdi. Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 54-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda 12-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan ve yıldız oyuncusu Larkin ile 5'i dış atışlardan olmak üzere 20 sayı bulan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 34'e çıkardı: 79-45. Sarı-lacivertli takım, bu çeyreği 89-61 üstün bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyerek farkı yeniden açan Fenerbahçe, baştan sona üstün bir performans sergilediği ve 12 oyuncusunun da skor ürettiği karşılaşmayı 115-81 kazandı.

Kaynak: AA