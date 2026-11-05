Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ), Joseph Bissang (Fransa)

Fenerbahçe Tarfin: Larkin 6, Forrest 1, Key 13, Shields 9, Bingham 9, Baldwin 8, Melli 3, Horton Tucker 19, Powell 3, Clyburn 10, Sargiunas, Juzang 3

Kosner Baskonia : Simmons 12, Joksimovic 7, Lawson 5, Frisch 10, Faried 10, Stewart 12, Duarte, Spagnolo 3, Baugh 6

1. Periyot: 33-18

Devre: 52-32

3. Periyot: 63-41

Diskalifiye: 31.51 Baldwin ( Fenerbahçe )

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de 7. galibiyetini aldı. Baskonia ise 9. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta boyalı alandan skor üreten Kosner Baskonia, 6. dakikada 17-13 üstünlük yakaladı. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanarak 14-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Tarfin, 8. dakikada çift haneli üstünlük yakaladı: 27-17. Kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli ekip, yaklaşık son 5 dakikada konuk takımın sadece 1 sayı atmasına izin verdiği ilk periyodu 33-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta topu iyi paylaşan ve pota altını etkili kullanarak farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 63-41 önde geçtiği karşılaşmayı 84-65 galip ayrıldı.

Kaynak: AA