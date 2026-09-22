Haberler

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+403 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin'i tebrik etti. Fenerbahçe Tarfin kupayı 9'uncu kez kazanırken Bak, Beşiktaş'ı da kutladı ve kulüplere 2026-2027 sezonunda başarılar diledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Tarfin için tebrik mesajı yayımladı.

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, kupayı 9'uncu kez kazanma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla sarı-lacivertli camiayı tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Basketbolda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Tüm kulüplerimize 2026-2027 sezonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu

Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de gece markete giren gençlerden örnek davranış! Ekmeğin parasını kameraya gösterip kasaya bıraktılar

Ekmeği aldılar, sonra kameraya döndüler! O anlar takdir topladı
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Enver Altaylı ifade için adliyede

İfade sırası FETÖ hükümlüsünde!
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi fena karıştı