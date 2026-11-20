Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nde Armani Olimpia Milan'a 78-70 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk olduğu Armani Olimpia Milan'a 78-70 yenildi. Son periyotta 14-0'lık seri yakalayan İtalya ekibi galibiyete ulaşırken Fenerbahçe Tarfin 5. yenilgisini aldı.
Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk olduğu İtalya ekibi Armani Olimpia Milan'a 78-70 yenildi.
Unipol Forum'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 23-19 geride bitiren sarı-lacivertli takım, devre arasına 38-37 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin, final periyoduna 61-55 önde girdi. Armani Olimpia Milan, 14-0'lık seri yakaladığı son periyotta etkili hücum ederek mücadeleyi 78-70 kazandı.
Moses Wright 22 ve Leandro Bolmaro 19 sayıyla İtalya ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Talen Horton Tucker'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, 5. yenilgisini yaşadı. Armani Olimpia Milan ise 3. galibiyetini aldı.