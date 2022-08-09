Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'yu topa tuttu! Herkes aynı yorumu yapıyor
Süper Lig'in ilk haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Recep Uçar'ın çalıştırdığı ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta Gustavo Henrique'nin gösterdiği performans ise fazlasıyla eleştirildi. Gustavo'nun yavaşlığı eleştirilerin odak noktasında yer aldı.
Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe-Ümraniyespor maçındaki yavaşlığı olay oldu. Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Gustavo Henrique, Süper Lig'deki ilk mücadelesinde sınıfta kaldı. Taraftarlar Brezilyalı oyuncuyu sosyal medyada topa tuttu.
MAÇA DAMGA VURDU
Fenerbahçeli Gustavo Henrique, Süper Lig'deki ilk maçında taraftarları isyan ettirdi. Jorge Jesus'un isteği üzerine Flamengo'dan transfer edilen Brezilyalı stoper yavaş oyunu ve savunmanın arkasında sık sık oyuncu kaçırmasıyla maça damga vurdu.