Fenerbahçe Taraftarları Takımlarını Yalnız Bırakmıyor

Fenerbahçe taraftarı parkede takımlarını yalnız bırakmıyor

Beyza Betül CİHAN / İSTANBUL, – GEÇEN sezon basketbolda dört kupa kaldırarak tarihi bir başarıya imza atan son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, bu yıl da hedefini hem Avrupa'da hem de Türkiye liginde zirveye koydu. Taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu maç günlerinde tıklım tıklım dolduruyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 2025-26 sezonu dördüncü maçında bu akşam Dubai Basketball'u konuk edecek. Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. forma giyemeyecek. Rakip Dubai Basketball ise bu sezon EuroLeague'de oynadığı üç maçta bir galibiyet elde etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, "Dubai çok iyi bir koç tarafından çalıştırılan, fiziksel olarak oldukça güçlü bir takım. Sahada farklı beşlerle kalabiliyorlar. Petrusev beş numarada forma giydiğinde çok mobil bir ekip olabiliyorlar. Oldukça uzun guardları var ve bu sayede sahada çok büyük kalabiliyorlar; bu özelliklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Bizim için galibiyet adına en kritik noktalardan biri ribaund mücadelesini kazanmak olacak" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ 150 TL

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki iç saha maçlarının bilet fiyatları ise şöyle:

Saha içi 1'inci sıra: 3.000 TL

Saha içi 2'nci sıra: 2.500 TL

Saha içi 3'üncü sıra: 2.000 TL

Tribün: 250 TL

Öğrenci tribünü: 150 TL

POTANIN KRALİÇELERİ AVRUPA'YA GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague 2025-26 sezonu C Grubu ilk hafta maçında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'e konuk oldu. Mücadeleyi 31 sayı farkla 89-58 kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasına galibiyetle başladı.

Kadın basketbol takımının bilet fiyatları da açıklanırken taraftarların sezonluk kombine biletlerine ilgi gösterdikleri bildirildi. Potanın Kraliçelerini sezon boyunca izlemek için ödenecek rakamlar şöyle:

Saha içi 1'inci sıra: 70.000 TL

Saha içi 2'nci sıra: 60.000 TL

Tribün: 6.250 TL