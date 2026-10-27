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Fenerbahçe taraftarları 2-1'lik yenilgi sonrası Samandıra'da takım otobüsünü yuhaladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak takım otobüsünü yuhaladı ve protesto etti.

TRENDYOL Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri önünde protestoda bulundu. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Derbi mağlubiyetinin ardından bir grup Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesis önünde toplanan taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine tepki gösterdi. Taraftarlar, tesislere gelen takım otobüsünü yuhalayarak protestoda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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