Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

Fenerbahçe taraftarının sevdiği bir isim olan Nigel Hayes-Davis, geride bıraktığımız sezondaki şampiyonluğun mimarlarındandı. Panathinaikos ile anlaşan yıldız isim, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi reddetmesinin ardından sarı-lacivertlileri sosyal medya hesaplarında takipten çıktı. Fenerbahçe taraftarının kendisine attığı yorumlar karşısında da harekete geçen ABD'li oyuncu, profilindeki yorumları sınırlandırdı.

  • Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesaplarında takipten çıktı.
  • Nigel Hayes-Davis, bu sezon Phoenix Suns formasıyla NBA'de 27 maçta 1.3 sayı ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ardından NBA'e giden Nigel Hayes-Davis,serbest kalmasının ardından yeniden Avrupa'ya dönüyor.

3 TAKIM TALİP OLMUŞTU, YARIŞI PANA KAZANDI

Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv talip oldu. Üç takım da yıldız isim için teklifini yaparak beklemeye geçmişti. Bu yarışı kazanan takım Panathinaikos oldu. Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini duyurdu. Giannakopoulos, açıklamasında, 31 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Bu süreçte Fenerbahçe Beko'nun teklifini reddeden ABD'li oyuncu, sarı-lacivertlileri çok kızdıracak bir hamlede bulundu. Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'yu sosyal medya hesaplarında takipten çıktı. Bu gelişme üzerine birçok sarı-lacivertli taraftar, yıldız oyuncuya tepkilerde bulundu. Gelen yorumlar sonrasında yeniden harekete geçen Davis, profilindeki yorumları sınırlandırdı.

NBA PERFORMANSI

31 yaşındaki Hayes-Davis, bu sezon Phoenix Suns formasıyla NBA'de 27 maçta görev aldı ve 7.2 dakikada 1.3 sayı ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
