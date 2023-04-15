Fenerbahçe taraftarının kabusu son buldu! Sampaoli'yi takımın başına getiren Flamengo, Jesus defterini kapadı

Sık sık Jorge Jesus ile temasa geçen Flamengo, takımın başına Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli'yi getirdi. Jesus için Flamengo defterinin tamamen kapanmış olması sarı-lacivertli taraftarları memnun etti.

Flamengo son dönemde sık sık iletişim halinde olduğu Jorge Jesus'u daha fazla beklemedi. Brezilya ekibi, deneyimli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2024'E KADAR FLAMENGO, SAMPAOLI'YE EMANET

Flamengo'dan yapılan açıklamada, La Liga ekibi Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

JESUS İÇİN FLAMENGO DEFTERİ KAPANDI

Jorge Jesus'un görüşmek için sezon sonunu işaret etmesinin ardından Portekizli hocayı daha fazla beklemeyen Flamengo, Sampaoli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Jesus için Flamengo defteri tamamen kapanırken, bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları oldukça mutlu etti.

Jorge Jesus-Jorge Sampaoli