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Fenerbahçe taraftarının hevesi kursağında kaldı! Rangers cephesi, Kent transferine inanmıyor

Spor Haberleri

Rangers forması giyen Ryan Kent ile Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti. İskoç ekibinin teknik direktörü Michael Beale, çıkan haberlere inanmadığını ifade etti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin gündemine Ryan Kent'i aldığı ve futbolcuyla anlaştığı iddia edilmişti. Rangers'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

"BUNUN DOĞRU OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Rangers'ın teknik direktörü Michael Beale Kent'in Fenerbahçe'ye gideceğine inanmadığını belirtirken, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Alfredo Morelos ve Ryan Kent birkaç yıldır önemli oyuncular ve bunu kendi aramızda konuştuk." ifadelerini kullandı.

KENT'İN KARNESİ

Ryan Kent bu sezon Rangers formasıyla 44 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe taraftarının hevesi kursağında kaldı! Rangers cephesi, Kent transferine inanmıyor

Fenerbahçe taraftarının hevesi kursağında kaldı! Rangers cephesi, Kent transferine inanmıyor

Fenerbahçe taraftarının hevesi kursağında kaldı! Rangers cephesi, Kent transferine inanmıyor

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Fenerbahçe Rangers Spor Haberler

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