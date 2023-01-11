Fenerbahçe taraftarının aklında tek bir soru var! Yıldız futbolcu nerede?

15 Eylül'de Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Luan Peres, Galatasaray derbisinde kadroya alındı ancak süre bulamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Adana Demirspor'dan stoper Samet Akaydın'ın transfer edilmesinden sonra Peres'in daha uzun süre forma bulamayacağını düşünerek, "Peres neden iyileşemiyor?", "Peres nerede?" ifadelerini kullanarak sosyal medyada isyan etti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, 16 maç sonra ilk kez Galatasaray derbisinde kadroya alındı. Ancak Peres'in maçta forma giymemesi ve stoper bölgesine Samet Akaydın'ın transfer edilmesi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar isyan bayrağını çekti.

4 AYDIR YOK

UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de oynanan Rennes mücadelesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Luan Peres ciddi bir sakatlık geçirmişti. Uzun süre sahalardan uzak kalan Peres, 8 Ocak'ta oynanan Galatasaray derbisinde ilk kez kadroya alındı. 16 maç sonra kadroya alınan ancak süre bulamayan futbolcu için sarı-lacivertli taraftarlar, "Peres neden iyileşemiyor?", "Peres nerede?" ifadelerini kullanarak isyan etti.

KAÇIRDIĞI MAÇLAR

Luan Peres sakatlığı sonrası Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 11 maç kaçırdı. Brezilyalı stoper sezon başında sarı-lacivertlilere Marsilya'dan 5.2 milyon euroya transfer olmuştu.