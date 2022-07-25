Fenerbahçe taraftarını çıldırtmıştı! Alper Potuk, 31 yaşından sonra yurt dışına transfer oluyor - Haberler

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Fenerbahçe taraftarını çıldırtmıştı! Alper Potuk, 31 yaşından sonra yurt dışına transfer oluyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Çaykur Rizespor forması giyen Alper Potuk'u transfer etmek için Karabağ devreye girdi. Spor Toto 1. Lig ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu için Azerbaycan temsilcisinin resmi teklif yaptığı ifade edildi. Potuk, Ankaragücü'nde oynarken uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye gol atmış ve "Sus" işareti yaparak sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra Ankaragücü'ne oradan da Çaykur Rizespor'a transfer olan Alper Potuk, rotasını Azerbaycan'a kırıyor.

KARABAĞ RESMİ TEKLİF YAPTI

Fanatik'in haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2021'in yazında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Alper Potuk'a Azerbaycan Ligi'nden talip çıktı. Karabağ, 31 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı.

GOL VE ASİSTİ YOK

Alper Potuk, Çaykur Rizespor formasıyla 23 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1325 dakika süre aldı. 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

Fenerbahçe taraftarını çıldırtmıştı! Alper Potuk, 31 yaşından sonra yurt dışına transfer oluyor

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2020-2021 sezonunda Ankaragücü forması giyen Alper Potuk, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra "Sus" işareti yapmıştı. Sarı-lacivertliler bu hareket sonrası deneyimli futbolcuya sert tepki gösterirken, Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmıştı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Alper Potuk Ankaragücü Fenerbahçe Azerbaycan Karabağ Spor Haberler

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