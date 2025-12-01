Haberler

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Güncelleme:
Galatasaray derbisinde oyundan alınan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi. Sarı-lacivertliler etkisiz bir oyun sergileyen kendi futbolcularını sosyal medyada da eleştirdi.

Fenerbahçe– Galatasaray derbisi sahadaki mücadele kadar tribünlerdeki tepkilere de sahne oldu. Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, performansı nedeniyle taraftarların hedefi oldu.

64. DAKİKADA KENARA GELDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan En-Nesyri, maçın 64. dakikasında teknik direktör tarafından oyundan alındı ve yerine Jhon Duran dahil edildi. Bu değişiklik sırasında tribünlerde beklenmedik bir tepki oluştu.

TARAFTAR ISLIKLA PROTESTO ETTİ

Sarı-lacivertli taraftarların En-Nesyri oyundan çıkarken ıslıklarla tepki gösterdiği görüldü. Bu anlar yayıncı kameralarına da yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

