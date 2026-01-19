Haberler

Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek

Fenerbahçe taraftarından Mert Hakan'a destek
Güncelleme:
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi ve Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonrası cezaevinde olan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş için tezahürat yaptı.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi.
  • Fenerbahçe, bu galibiyetle Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire düşürdü.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonrası tribünlerde takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş için tezahürat yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 3-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını artırarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

PUAN FARKI 1'E İNDİ

Fenerbahçe bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire düşürdü. Sarı-lacivertliler, kritik deplasman galibiyetiyle şampiyonluk yarışında nefes aldı.

TRİBÜNLERDEN MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerde takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş için tezahürat yaptı. Taraftarların, cezaevinde olduğu belirtilen futbolcuya destek mesajı vermesi maç sonrası öne çıkan detaylardan biri oldu.

500

