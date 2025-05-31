Fenerbahçe Taraftarından İstifa Yürüyüşü
Fenerbahçeli taraftarlar, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde Bağdat Caddesi'nde 'istifa' yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte, yönetim aleyhine sloganlar atıldı ve başkan Ali Koç istifaya davet edildi.
Fenerbahçeli taraftarlar, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde "istifa" yürüyüşü gerçekleştirdi.
Bağdat Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'na hareket etti.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, yönetim aleyhine sloganlar atılarak, başkan Ali Koç istifaya davet edildi.