Fenerbahçe taraftarından Hizbullah tepkisi! Tüm stat aynı sloganla inledi
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar tribünde "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı. Öte yandan Fenerbahçeliler, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken ise "Türkiye laiktir laik kalacak" tezahüratında bulundu.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını bırakmayan sarı-lacivertlilerde tribünlerde yapılan tezahürat dikkat çekti.
"MECLİS'TE HİZBULLAH İSTEMİYORUZ"
Şampiyonluk yarışında takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nı tıka basa doldurdu. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler mücadelenin bir kısmında tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz." sloganları attı.
"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"
Karşılaşmanın son bölümlerine doğru ise Fenerbahçe taraftarı, "Türkiye laiktir laik kalacak." ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." tezahüratında bulundu.